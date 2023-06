ORPEA : Mise à disposition de l’Addendum du rapport de l’expert indépendant établi dans le cadre de la restructuration financière d’ORPEA S.A.

Les actionnaires sont informés de la mise à leur disposition de l’addendum du 21 juin 2023 au rapport établi en date du 24 mai 2023 par le cabinet SORGEM Evaluation, qui est intervenu en qualité d’expert indépendant avec pour mission de rendre un avis, conformément à l’article





261-3 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, sur le caractère équitable du projet de restructuration financière de la Société pour les actionnaires de la Société.





L’addendum au rapport de l’expert indépendant est mis à la disposition des actionnaires, en intégralité, sur le site Internet de la Société (lien) et au siège social de la Société.





Les conclusions de l’addendum au rapport du cabinet SORGEM Evaluation sont les suivantes : « Au vu de ce qui précède, notre conclusion quant au caractère équitable du plan de restructuration pour les actionnaires actuels, exprimée en partie VII de notre rapport du 24 mai 2023, reste inchangée après les échanges conduits avec certains actionnaires et créanciers du Groupe et après analyse des observations formulées. »





