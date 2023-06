ORPEA : le plan de restructuration soutenu par une majorité des classes de parties affectées

Le plan de restructuration d’ORPEA est soutenu par une majorité des classes de parties affectées



Comme prévu, le plan de sauvegarde accélérée sera présenté au Tribunal de commerce dans les prochains jours



Reprise de la cotation le 29 juin à l’ouverture des marchés



Les administrateurs judiciaires ont transmis au Groupe ORPEA les résultats du vote de toutes les classes de parties affectées sur le projet de plan de sauvegarde accélérée, dont le détail figure en annexe au présent communiqué de presse.



Sur les 10 classes de parties affectées, 6 ont approuvé le projet de plan de sauvegarde accélérée à la majorité requise (plus des 2/3), 3 autres, dont celle des actionnaires, ont soutenu le projet de plan de sauvegarde accélérée à plus de 50% et la classe des OCEANE a voté à 49,2% en faveur du plan (50,8% contre).



