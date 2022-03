ORPEA : Indicateurs financiers 2021

Pour recevoir toute l'information financière d'ORPEA en temps réel, faites-en la demande par mail à orpea@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.



Le chiffre d’affaires 2021 s’élève à 4 285 M€, en hausse de +9,2% (dont +5,1% de croissance organique). Cette évolution intègre notamment les contributions des nouveaux établissements ouverts en 2021, des acquisitions réalisées (dont First Care, Belmont et Brindley en Irlande et Sensato en Suisse) et de la remontée du niveau d’activité.



L’EBITDAR (EBITDA avant loyers) s’élève à 1 068 M€, soit une marge de 24,9% sur le chiffre d’affaires 2021.



La dette financière nette s’établit à 7 767 M€. L’augmentation constatée résulte principalement des investissements de construction et de croissance externe réalisés au cours de l’année 2021.



A fin 2021, la trésorerie s’élève à 1 042 M€.