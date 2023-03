ORPEA : Convergence des principaux partenaires bancaires sur les principes de l’accord relatif à un financement complémentaire

Convergence des principaux partenaires bancaires de la Société sur les principes de l’accord relatif à un financement complémentaire et à l’aménagement de la documentation de financement de juin 2022



ORPEA S.A. (la « Société ») annonce la poursuite dans le calendrier prévu de sa restructuration financière et à ce titre se félicite d’une convergence de ses principaux partenaires bancaires sur les principes de l’accord relatif à la mise en place d’un financement complémentaire et à l’aménagement de la documentation de financement de juin 2022.



Ces partenaires bancaires participeraient à la mise en place de ce financement complémentaire et à l’aménagement de la documentation de financement de juin 2022 uniquement dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan proposé, comme la loi le prévoit, par la Société et destiné en particulier à ce que le groupement d’investisseurs français de long terme mené par la Caisse des Dépôts et Consignations comprenant CNP Assurances, MAIF et MACSF, détienne 50,2% du capital de la Société.



