ORPEA : CA T3 2023 et mise à jour du plan d'affaires

Un chiffre d’affaires trimestriel en progression de +11,1% par rapport à 2022



Un taux d’occupation du groupe en progression de 1,8 point par rapport au 3ème trimestre 2022, en amélioration sur toutes les zones géographiques



S’agissant des maisons de retraites en France : un taux d’occupation qui augmente au 3ème trimestre 2023, en progrès d’un point par rapport au 1er semestre 2023



Des projections financières mises à jour sur 2023-2025 et étendues à 2026 :

• prévision d’EBITDAR 2023 dans le bas de la fourchette de 705 à 750 M€ indiquée en juillet

• objectifs d’EBITDAR (1,2 MD€) et de levier financier (5,5x) attachés au plan d’affaires de novembre 2022 décalés de 2025 à 2026 (+ 12 mois)

Mise en œuvre effective du plan de sauvegarde accélérée conforme au calendrier et prévue au cours des prochaines semaines



Comme communiqué précédemment, une restructuration financière impliquant une dilution massive des actionnaires existants et une valeur de l’action après opérations potentiellement inférieure à 0,02 €



