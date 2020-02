ORPEA : CA 2019 en solide progression de +9,4% à 3 740 M€

÷ CROISSANCE ORGANIQUE SOUTENUE DE +4,7%



2020 : NOUVEL EXERCICE DE FORTE CROISSANCE

÷ CA SÉCURISÉ DE 4 040 M€ (+8% VS 2019)



Yves Le Masne, Directeur Général d'ORPEA, conclut :



« En seulement 3 ans, le chiffre d'affaires du Groupe a progressé de près d'un milliard d'euros, dont plus de 50% par croissance organique. Cette performance résulte de la stratégie de long terme mise en place par le Groupe, axée sur la montée en gamme du réseau et sur des développements sélectifs internes et externes.



Grâce aux développements externes déjà réalisés et une excellente visibilité sur sa croissance organique, ORPEA peut d'ores et déjà annoncer une croissance sécurisée de 8% pour 2020, soit un chiffre d'affaires de 4 040 M€.



Bien entendu, le Groupe poursuivra ses développements pour renforcer sa position d'acteur mondial, en continuant à se déployer géographiquement mais aussi en renforçant sa responsabilité sociale et environnementale. »



