Orpea annonce une croissance de 9,4% de son CA en 2019

11 février (Reuters) - Orpea SA ORP.PA : * ORPEA A ENREGISTRÉ UNE CROISSANCE DE 9,4% DE SON CA À €3,740 MDS EN 2019 * ORPEA TABLE SUR UN CA DE €4 MDS POUR L'EXERCICE 2020 Pour plus de détails, cliquez sur ORP.PA (Reporting By Nicolas Delame)

Valeurs associées ORPEA Euronext Paris -0.57%