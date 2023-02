ORPEA : accord de principe sur le plan de restructuration financière avec la CDC et un groupe représentatif de créanciers financiers non sécurisés

Accord de principe sur le plan de restructuration financière entre la société, un groupement d’investisseurs français mené par la CDC et un groupe représentatif de créanciers financiers non sécurisés



La documentation contractuelle (et notamment le termsheet et l’accord de lock-up) formalisant l’Accord de Principe est en cours de finalisation entre les parties.



Comme indiqué par la Société dans ses précédentes communications, la mise en œuvre de la restructuration financière envisagée entrainera une dilution massive pour les actionnaires existants.

Ainsi, à l’issue des opérations envisagées dans l’Accord de Principe et détaillées ci-après, les actionnaires existants, s’ils décident de ne pas participer aux augmentations de capital qui leur seront ouvertes, ne détiendraient qu’environ 0,4% du capital de la Société, tandis que le Groupement détiendrait environ 50,2% du capital de la Société et les Créanciers Financiers Non Sécurisés environ 49,4% du capital de la Société.



