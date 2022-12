ORPEA a déposé plainte à l’encontre d’Yves Le Masne, ancien Directeur général du Groupe

ORPEA a déposé une nouvelle plainte le 20 décembre 2022, à l’encontre cette fois d’Yves Le Masne, visant des faits susceptibles de caractériser des infractions d’abus des biens ou du crédit de la société, d’abus de confiance, complicité, recel ou blanchiment.



Yves le Masne a été Directeur général Délégué à partir de 2006 puis Directeur général à partir de 2010.

Le 30 janvier 2022, le Conseil d’administration a mis fin à ses fonctions de Directeur général.



Cette plainte vient compléter une première plainte contre personnes non dénommées déposée en avril 2022 et régulièrement alimentée par la société, relative à des agissements de certains anciens dirigeants ou salariés.



ORPEA poursuit ses investigations et travaillera le cas échéant sur des plaintes complémentaires qui pourraient être déposées à l'égard des parties concernées. Elle continuera par ailleurs à porter toute découverte de malversations financières à la connaissance du Procureur de la République de Nanterre.



