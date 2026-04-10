Organon bondit après l'annonce d'une offre de rachat de 12 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

10 avril - ** Les actions du fabricant de médicaments Organon

OGN.N augmentent de21,3 % à 8,37 $ avant la mise sur le marché ** L'indien Sun Pharmaceutical Industries SUN.NS va procéder à une offre ferme de 12 milliards de dollars pour Organon, rapporte le quotidien Economic Times en citant des sources

** Sun a réalisé un audit préalable détaillé sur trois mois et finalise un montage financier avant de soumettre une offre ferme dans les semaines à venir, selon le rapport ** Sun Pharma déclare que les rapports des médias sont "de nature spéculative et qu'il n'y a pas d'événement matériel ou d'information à divulguer"

** OGN, qui se concentre sur la santé des femmes, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau

** A la dernière clôture, OGN a baissé de 3,6% depuis le début de l'année