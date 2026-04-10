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Organon bondit à la suite d'une offre de rachat de 12 milliards de dollars
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 11:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 avril -

** Les actions du fabricant de médicaments Organon OGN.N augmentent de 8,4 % à 7,49 $ avant la mise sur le marché

** L'indien Sun Pharmaceutical Industries SUN.NS va procéder à une offre ferme de 12 milliards de dollars pour Organon, rapporte le quotidien Economic Times en citant des sources

** Sun a réalisé un audit préalable détaillé sur trois mois et finalise un paquet de financement avant de soumettre une offre ferme dans les semaines à venir - ET

** OGN, spécialisée dans la santé féminine, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau

** Jusqu'à la dernière clôture, OGN a baissé de 3,6 % depuis le début de l'année

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