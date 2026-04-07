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Organogenesis bondit après que la FDA a autorisé le dépôt d'une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament contre les douleurs du genou
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 12:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 avril - ** Les actions d'Organogenesis ORGO.O augmentent de 31% à 2,93 $ avant la mise sur le marché

** ORGO a reçu le feu vert de la Food and Drug Administration américaine pour demander l'approbation du ReNu, un traitement de la douleur au genou causée par l'arthrose, a déclaré la société lundi en fin de journée

** La FDA a accepté que les données cliniques existantes soutiennent la demande d'autorisation de mise sur le marché du ReNu, a déclaré ORGO

** La société prévoit d'initier une demande de BLA avant la fin du mois de décembre

** Séparément, la société a déclaré que son produit de traitement des plaies, PuraPly AM, a atteint son objectif principal dans un essai, montrant qu'il a aidé à fermer les plaies tenaces du pied chez les patients diabétiques mieux que le traitement standard seul

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 56% depuis le début de l'année

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