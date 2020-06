OREGE-ALFA LAVAL: un partenariat stratégique signé le 12 juin 2020

OREGE annonce la signature d'un partenariat commercial stratégique avec

le Groupe Alfa Laval, leader mondial des produits et solutions du marché du traitement des eaux usées, en date du 12 juin 2020







Un partenariat commercial à portée mondiale a été signé le 12 juin 2020 entre Orège et le Groupe Alfa Laval. Ce partenariat stratégique permettra à Alfa Laval et Orège d'adresser les besoins d'acteurs municipaux comme industriels en quête continue de solutions innovantes offrant une réduction des coûts d'exploitation des stations de traitement des eaux usées, tout en répondant aux exigences accrues de développement durable et de valorisation des eaux et des boues traitées.





Les équipes d'Alfa Laval et d'Orège concentreront dans un premier temps leurs efforts de commercialisation aux Etats-Unis pour des produits combinant les solutions de conditionnement Orège (SLG) et de déshydratation Alfa Laval (filtre-bande Alfa Laval-Ashbrook Simon-Hartley) sur des projets de construction, de réhabilitation ou d'agrandissement de stations d'épuration. .... (lire suite sur pdf)