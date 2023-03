Ordres de Bourse : qu'est-ce que la "best execution" ?

(Crédits photo : Rawpixel - )

Alors que les investisseurs ayant une stratégie sur plusieurs années ne vont pas forcément se soucier de la qualité d'exécution des ordres de bourse, les investisseurs actifs et les traders vont certainement s'en préoccuper beaucoup plus.

Revenons sur la façon dont les ordres sont traités en Bourse, et comment ils sont organisés sur le carnet d'ordre. Pour conclure, nous allons voir ce qu'est la "best execution" et qui peut en bénéficier.

Le principe du traitement des ordres de Bourse

En bourse, il y a des règles concernant le traitement des ordres. Tous les ordres de bourse n'ont pas les mêmes caractéristiques en ce qui concerne les priorités d'exécution. Un ordre au marché sera prioritaire par rapport à un ordre limite par exemple.

De plus, les ordres d'achat les plus élevé et les ordres de vente les plus faibles sont prioritaires. Cette règle assure aux acheteurs de pouvoir acheter au meilleur prix et aux vendeurs de vendre au meilleur prix. Il s'agit d'une règle qui s'applique sur l'ensemble des places boursières pour les actions et les produits cotés. C'est en quelques sortes une façon d'obtenir toujours le meilleur prix disponible à l'instant T.

Cependant, nous verrons que si ce principe s'applique à tous les opérateurs en Bourse, professionnels ou particuliers, ce n'est pas toujours le cas quand il s'agit de transactions hors des marchés boursiers.

Le fonctionnement du carnet d'ordres

L'application de la règle de traitement des ordres en Bourse est encore plus claire quand on regarde un carnet d'ordre. Le carnet d'ordre étant la représentation détaillée de l'ensemble des offres de vente et des demandes d'achat d'un actif sur une place boursière.

Le carnet d'ordre d'une place boursière est mis à jour en temps réel.

Il est important de noter cependant que ce ne sont que les ordres limites qui sont visibles dans un carnet d'ordre, les ordres stop n'apparaissant pas. Il faut donc retenir qu'une seule partie de l'offre et de la demande est visible par tous.

Au sein d'un carnet d'ordre, les premiers prix à la vente sont les plus bas, et les premiers prix à l'achat sont les plus élevés.

sûr, le carnet d'ordre va prendre aussi en compte l'horodatage des ordres et les montants pour lesquels chaque prix est disponible.

Les ordres OTC

Maintenant que vous avez bien compris comment fonctionne les ordres en Bourse, et qu'il existe une règle qui permet d'assurer aux acheteurs comme aux vendeurs de toujours obtenir le meilleur prix au moment de l'exécution d'un ordre, il est important de souligner que cette règle ne s'applique pas toujours en toutes circonstances.

En effet, si vous tradez sur des produits financiers en dehors des places boursières réglementées, ou en OTC (de gré à gré), il est fort possible que les règles de priorité pour le traitement des ordres ou l'organisation des prix fonctionnent différemment.

Dans certains cas, quand il s'agit d'ordre exécuté en OTC, il est possible en fonction des produits financiers qu'un opérateur n'obtienne pas systématiquement le meilleur prix disponible au moment du passage de la transaction.

Cela peut s'expliquer notamment par le mode de rémunération de certains intermédiaires financiers qui vont ajouter leur commission dans le prix final obtenu par un investisseur ou un trader. C'est le cas quand un trader particulier passe des ordres directement avec un teneur de marché.

À la suite de nombreux abus et scandale au cours des années 2010, les régulateurs européens ont instaurés des règles, afin qu'il y ait un minimum de sérieux sur la façon dont les ordres sont traités. Cette réglementation impose notamment dans certains cas le respect du principe de « best execution ».

La "Best Execution", qu'est-ce que c'est ?

La « Best Execution » est une politique d'exécution des ordres qui doit garantir à un investisseur que tout a été mis en place par un courtier ou un intermédiaire financier pour que le prix obtenu lors de l'exécution d'un ordre soit le meilleur prix qu'il était possible d'obtenir à l'instant T.

Il s'agit d'une obligation de moyen pour le courtier, et non d'une obligation de résultat. Néanmoins, en cas de litige, l'intermédiaire financier devra justifier que des procédures ont été mises en place pour obtenir le meilleur résultat possible.

Ainsi, par exemple, si un courtier dispose d'un agrément avec une banque ou un « hedge fund » pour être la contrepartie des ordres de ses clients, mais que le prix fournit dans le cadre de ce partenariat est moins bon que les prix disponibles sur Euronext Paris, alors le courtier devra exécuter l'ordre sur la place boursière de Paris et non par l'intermédiaire de son partenaire.

Cette obligation intervient à la suite de la perte du monopole des bourses historiques (Paris, Londres, Bruxelles), et à la suite de nombreuses dérives qui vont jusqu'au fait de payer les courtiers pour exécuter les ordres à des prix défavorables sur des marchés boursiers alternatifs.

Il est important de souligner que l'obligation de «best execution» qui est imposée à un courtier, ne l'est qu'envers les investisseurs individuels. Un investisseur ayant le statut d'investisseur professionnel, ou qui est qualifié comme tel, ne bénéficie pas de cette protection. Un détail important, car certains investisseurs particuliers demandent à obtenir le statut d'investisseur professionnel auprès de leur courtier, pour disposer de plus d'effet de levier ou encore avoir accès à des produits de bourse complexes.

Pour conclure, attention aux courtiers qui ne sont pas régulés par l'AMF, et qui ne sont donc pas soumis aux obligations de «best execution».