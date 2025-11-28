Orban rencontrera vendredi Poutine en Russie

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a annoncé vendredi qu'il rencontrerait le président russe Vladimir Poutine à Moscou plus tard dans la journée.

Les deux dirigeants devraient discuter de l'approvisionnement en pétrole brut et en gaz de la Hongrie, ainsi que des efforts de paix en Ukraine.

Viktor Orban a maintenu des liens étroits avec Moscou malgré la guerre en Ukraine et la Hongrie dépend encore beaucoup de l'énergie russe, malgré la volonté de l'Union européenne de s'affranchir des importations de gaz et de pétrole russes.

(Krisztina Than; version française Camille Raynaud)