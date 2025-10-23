Orange relève son objectif annuel d'EBITDAaL après un CA légèrement au-dessus des attentes au T3

Orange ORAN.PA a relevé jeudi son objectif annuel d'EBITDAaL pour 2025, l'opérateur de télécommunications faisant état d'un chiffre d'affaires légèrement au-dessus des attentes au troisième trimestre.

Orange table désormais sur un EBITDAaL en croissance de 3,5%, contre une croissance supérieure à 3% prévue auparavant.

Le chiffre d'affaires sur le troisième trimestre a atteint 9,99 milliards d'euros tandis que les analystes tablaient en moyenne sur 9,96 milliards d'euros, selon un consensus fourni par le groupe.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)