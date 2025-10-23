Orange relève encore son objectif d'Ebitdaal annuel

(AOF) - Sur la période de juillet à septembre, le chiffre d’affaires d’ Orange est resté stable, à 9,993 milliards d’euros, ou a affiché une progression de 0,8% sur une base comparable. Sur le troisième trimestre, le groupe a enregistré 8,2 millions de nouveaux clients, lui permettant de dépasser le seuil des 300 millions de clients. Parallèlement, l’Ebitdaal a enregistré une hausse de 3,7 %, à 3,437 milliards d’euros, à base comparable.

Depuis le début de l'année, les revenus ont connu une augmentation de 0,5%, à base comparable toujours, à 29,846 milliards d'euros, pour un Ebitdaal en croissance de 3,8%, à 9,112 milliards d'euros.

Pour l'ensemble de l'année, l'opérateur historique vise un Ebitdaal en progression d'au moins 3,5%, un objectif déjà relevé le 29 juillet dernier où il était attendu à au moins +3%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Opérateur télécom, 1 er en Europe, avec 298 millions de clients dans le monde, né en 1991 ;

- Activité de 40,3 Mds€, structurée en 7 grandes branches : la France pour 45 %, l’Europe (Espagne, Belgique, Luxembourg, Moldavie, Pologne, Roumanie et Slovaquie) pour 18 %, l’Afrique-Moyen-Orient pour 19 %, les services aux entreprises pour 19 % puis les opérateurs internationaux et services partagés, les services financiers mobiles (Money Orange en Afrique-Moyen-Orient) et les infrastructures passives Totem ;

- Ambition « Lead the future » fondée sur 5 piliers -capitalisation de la base d’actifs, déploiement maîtrisé des infrastructures, offre aux entreprises, présence en Afrique-Moyen-Orient- et positionnement sur le « haut du marché » via l’excellence du réseau et des services ;

- Forte présence de l’Etat dans le capital (22,95 % des actions et 29,54 % des droits de vote), devant les salariés (8,28 %), Jacques Aschenbroich présidant le conseil de 15 administrateurss et Christel Heydemann étant directrice générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires alliant volumes et valeur :

- priorité à l’efficacité opérationnelle avec le programme Efficiency,

- amélioration opérationnelle et de l’autofinancement via le plan de retraite anticipé,

- clientèle de détail : extension de la base d’actifs ,, montée en puissance des clients convergents, soit une base de 9,1 millions, plus créatrice en valeur,

- infrastructures : regroupement en France des « points hauts » des infrastructures passives via Totem et monétisation avec Fiberco en Espagne et Pologne,

- Orange Business : objectif de 1,3 Md€ de revenus en 2025, redressement de la rentabilité (départs volontaires, réduction de + ½ portefeuille) et investissements massifs en industrie 4.0, transformation numérique et IA générative,

- dynamisme de la zone Afrique-Moyen-Orient (160 millions de clients mobile), 1 ère contributrice à la croissance,

- innovation riche de + 9 000 brevets, focalisée sur l’intelligence des réseaux, automatisés via les « Network integration factories », l’expérience client et la durabilité des usages de données et d’IA, renforcée par la co-innovation, la plateforme Datavenue et la co-construction d'offres, finançant + de 500 start-ups (fOrange Ventures doté de 350 M€) ; Stratégie environnementale visant le zéro carbone en 2050 :

- réduction de 30 % des émissions des scopes 1 et 2 en 2025, vs 2018, et de 45 % des émissions de scope 3 vs 2020 en 2030,

- économie circulaire dans tout le process et usages, Fonds carbone Orange Nature et Padus Lab (efficacité énergétique des réseaux et centres de données) :

- Partenariat stratégique avec Mistral AI -recherche, optimisation des réseaux, élargissement de l’offre aux clients professionnels- et vigilance à l’égard de l’IA (anticipation d’une occupation à court terme de 50 % du trafic réseau) ;

- Situation financière contrôlée avec un effet de levier de la dette ramené à 1,8 et un autofinancement organique de 7,2 Mds€.

Défis

- Sensibilité boursière au dynamisme de la croissance des revenus en Afrique, qui contribue aux 8/10 èmes de l’amélioration de la profitabilité ;

- Capacité à maintenir la marge opérationnelle en France malgré l’effritement du chiffre d’affaires ;

- Plan de croissance pour Masorange, co-entreprise avec Masmovil, n° 1 espagnole avec 37 millions de clients : 500 M€ de synergies attendues en 2028 et prise de contrôle d’ici 2 ans ;

- Attente de croissance externe en Afrique et en Europe (33 % de parts de marché) ;

- Après une hausse de 0,3 % des revenus et de 3 % du bénéfice d’exploitation à fin juin, objectifs 2025 relevés pour la 2 ème fois : hausse supérieure à 3 % du résultat d’exploitation, de Capex en fort repli et d’un autofinancement des télécoms de + 3,6 Mds€ ;

- Dividende 2024 de 0,75 € et confirmation d’un versement au moins égal pour 2025.