Orange prévoit un Ebitdaal en légère croissance en 2024

(AOF) - Orange a enregistré au quatrième trimestre un Ebitdaal (résultat avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement et après location) de 3,544 milliards d’euros, en progression de 2% en base comparable. Son chiffre d’affaires a augmenté de 2% à 11,58 milliards d’euros. Il a progressé de 1,6% en base comparable. Le programme d’efficacité opérationnelle a permis de réaliser environ 300 millions d’euros d’économies à fin 2023, soit la moitié du plan sur trois ans.

"Sur la base de ces résultats, nous sommes pleinement confiants sur notre capacité à réaliser les objectifs 2024-2025 de notre plan Lead the Future", a commenté Christel Heydemann, Directeur général de l'opérateur télécoms.

Au titre de l'exercice 2023, l'assemblée générale du 22 mai 2024 statuera sur le versement d'un dividende de 0,72 euro par action.

En 2024, Orange table sur un Ebitdaal en légère croissance et un cash-flow organique d'au moins 3,8 milliards d'euros. L'opérateur télécoms cible un ratio dette nette sur Ebitdaal inchangé autour de 2 à moyen terme.

Points clés

- Opérateur télécom né en 1991 numéro 1 en Europe ;

- Activité de 43,5 Mds€, structurée en 7 grandes branches : la France pour 40 %, l’Europe (Espagne, Belgique, Luxembourg, Moldavie, Pologne, Roumanie et Slovaquie) pour 25 %, l’Afrique-Moyen-Orient pour 16 %, les services aux entreprises pour 18 % puis les opérateurs internationaux et services partagés, les services financiers mobiles (Orange Bank) et les infrastructures passives Totem ;

- Modèle économique fondé sur 4 piliers :

- valoriser la base d’actifs (33 % du marché européen de la fibre optique) et la compléter par une offre commerciale satellitaire,

- capitaliser sur les infrastructures,

- transformer Orange Business avec focus sur la cybersécurité et sur la rentabilité,

- accélérer la croissance en Afrique-Moyen-Orient ;

- Forte présence de l’Etat dans le capital (22,95 % des actions et 29,54 % des droits de vote), Jacques Aschenbroich étant président du conseil d'administration de 7 membres e t Christel Heydemann directrice générale ;

- Situation financière contrôlée avec un effet de levier de la dette de 1,93 et des liquidités de 16,7 Mds€.

Enjeux

- Nouvelle stratégie « Lead the future » 2025 :

- légère croissance du résultat opérationnel et discipline dans les investissements,

- 4 Mds€ d’autofinancement organique des télécoms,

- levier de dette inchangé à 2,

- hausse du dividende plancher à 0,72 € au titre de l’exercice 2023 et 0,75 € au titre de 2024 ;

- Stratégie d'innovation focalisée sur l’intelligence des réseaux, l’efficacité opérationnelle, l’expérience client et la durabilité des usages de données et d’intelligence artificielle et riche d’un portefeuille de + 9 000 brevets :

- automatisation des réseaux via les « Network integration factories »,

- co-innovation avec + 60 API accessibles, la plateforme Datavenue, accompagnements dédiés avec Art Factory, Orange gardens… et co-construction d'offres avec les clients dans le Lab Orange,

- partenariats de recherche académiques, industriels en France et Europe,

- accompagnement de 500 start-ups dans le réseau Orange Fab

- fonds de capital-risque Orange Ventures doté de 350 M€ ;

- Stratégie environnementale visant le zéro carbone dès 2040, avec 2 points d’étape -une réduction de 30 % des émissions des scopes 1 et 2 (vs 2015) en 2025 et de 45 % des émissions de scope 3 (vs 2020) en 2030- via :

- l'économie circulaire dans tout le process et les usages,

- le fonds carbone Orange nature,

- le Padus Lab consacré à l’efficacité énergétique des réseaux et data centers,

- le lancement d’emprunts à impact social et environnemental ;

- Valorisation des actifs et renforcement du leadership dans les infrastructures fibres via Orange Concessions en France, TOTEM, structure regroupant les “points hauts“ de l’opérateur en France et Espagne et via Fiberco en Pologne ;

- Regroupement des activités espagnoles dans une société commune à Orange et Masmovil ;

- Poursuite des gains de parts de marché en Europe et en Afrique, 1 er moteur de croissance ;

Défis

- Suivi de la base clients : 241,9 millions d’accès en services mobiles, 45,4 millions d’accès en services fixes et 11,6 millions de clients convergents ;

- Réalisation des objectifs financiers 2025 du redressement du pôle Entreprises : 1,3 Md€ de revenus et retour à la croissance de la rentabilité ;

- Hausse de l’énergie : couverture en Europe à + 90 % en 2023 et impact compensé par le programme d’économies de coûts Scale up ;

- Après un résultat net plus que triplé, objectif 2023 d’une légère hausse du résultat d’exploitation, de Capex en fort repli, d’un autofinancement des télécoms de 3,5 Mds€ au moins et d’un effet de levier autour de 2 ;

- Dividende 2022 de 0,7 €, après acompte de 0,30 € en décembre.

En savoir plus sur le secteur Opérateurs Télécoms

L'externalisation des infrastructures

Ce mouvement, à l'œuvre depuis plusieurs années, a pour but de réduire la dette des acteurs du secteur et de mener les investissements nécessaires. Jusqu'à présent, ces cessions ont porté sur les réseaux mobiles et la partie dite "passive" (les pylônes et non les antennes 4G-5G considérées comme "actives" et plus stratégiques). Désormais, 29% des pylônes en Europe appartiennent donc à des sociétés spécialisées. Sur le fixe, les opérateurs ont été plus prudents de façon à conserver le contrôle. SFR a ainsi cédé la moitié de son réseau fibre en 2018, imité par Orange en 2021. La cession de l'ensemble de son réseau fixe au fonds KKR par Telecom Italia, marque donc une rupture. Cette opération constitue une première européenne voire mondiale. L'opérateur choisit de se recentrer sur ses activités commerciales, sa filiale B2B et son activité au Brésil. Très endetté, il ne peut mener la couverture fibre de son pays.