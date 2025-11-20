 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 016,89
+0,79%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Orange partenaire de 'Climate Impulse' pour le 1er tour du monde en avion à hydrogène vert
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 12:25

Orange annonce son partenariat avec Climate Impulse, le projet porté par Bertrand Piccard et Raphaël Dinelli visant à réaliser le premier tour du monde sans escale dans un avion à hydrogène vert. L'opérateur jouera un rôle clé pour définir et sécuriser l'itinéraire de vol grâce à ses capacités de connectivité, d'IA et de jumeaux numériques.
Les chercheurs d'Orange optimiseront les routes en temps réel tout en veillant à maintenir un lien sécurisé entre l'appareil et le centre de contrôle, notamment via des technologies de cryptographie post-quantique.
Lyse Brillouet, directrice exécutive de la recherche, estime que ce défi permettra de tester 'des solutions uniques de jumeaux numériques' dans des conditions extrêmes.
Le partenariat inclura aussi une expérience grand public via une application interactive et des contenus en direct. Climate Impulse veut démontrer le potentiel de l'hydrogène vert pour décarboner l'aviation et la mobilité lourde.

Valeurs associées

ORANGE
13,7600 EUR Euronext Paris -0,15%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'alunisseur Argonaut à Cologne, en Allemagne, le 20 novembre 2025. ( AFP / INA FASSBENDER )
    Exploration spatiale : l'Europe franchit une nouvelle étape pour fabriquer son atterrisseur lunaire Argonaut
    information fournie par Boursorama avec Media Services 20.11.2025 14:01 

    L'ESA affiche l'objectif d'une première mission dès 2030. L'Europe se rapproche un peu plus de la Lune : le consortium qui doit doter le Vieux continent d'un atterrisseur lunaire en 2030 -l'Argonaut- s'est constitué autour du franco-italien Thales Alenia Space ... Lire la suite

  • Impôts : oui, les plus aisés sont toujours plus taxés !
    Impôts : oui, les plus aisés sont toujours plus taxés !
    information fournie par Ecorama 20.11.2025 14:00 

    Les derniers chiffres publiés par la DGFiP le confirment : l’impôt sur le revenu reste massivement porté par les ménages les plus aisés. Alors que 10 % des foyers fiscaux assument près des trois quarts de l’IR, les recettes ont encore bondi en 2025, tirées par ... Lire la suite

  • Frédéric Péchier le 9 septembre 2025, à Besançon ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Au procès Péchier, l'"improbable" arrêt cardiaque de Tedy, 4 ans
    information fournie par AFP 20.11.2025 13:59 

    C'est la plus jeune des 30 victimes attribuées par l'accusation à l'ex-anesthésiste Frédéric Péchier: le cas de Tedy, 4 ans, qui a subi un arrêt cardiaque en 2016 lors d'une banale opération des amygdales est examiné jeudi par la cour d'assises du Doubs. Après ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 20.11.2025 13:55 

    (Actualisé avec cours en avant-Bourse, contrats à terme, Walmart, Verizon, Abbott, Warner Music Group, Bath&Body Works) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank