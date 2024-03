Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: opérations sur des obligations hybrides information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 13:40









(CercleFinance.com) - Orange annonce son intention d'émettre une nouvelle souche d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée libellées en euros, incluant une première option de remboursement anticipé à son gré à partir du 15 décembre 2030.



L'opérateur télécoms annonce également le lancement d'une offre contractuelle de rachat visant deux autres souches d'obligations hybrides existantes, ayant des premières dates de refixation du taux d'intérêt les 15 avril 2025 et 1er octobre 2026.



Ces opérations ont pour objectif, entre autres, de gérer pro activement le portefeuille d'instruments hybrides d'Orange. L'offre de rachat se terminera le 4 avril à 17h00 et les résultats seront annoncés le lendemain.





Valeurs associées ORANGE Euronext Paris +1.88%