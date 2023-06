Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange: négociations avec BNP Paribas sur Orange Bank information fournie par Cercle Finance • 29/06/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Orange annonce qu'à l'issue de sa revue stratégique concernant Orange Bank, il a l'intention de se retirer du marché de la banque de détail et est entré en négociation exclusive avec BNP Paribas pour accompagner les clients de sa filiale bancaire.



Les deux groupes discuteront d'un partenariat de référencement concernant le portefeuille clients d'Orange Bank en France, du développement de solutions de financement des terminaux mobiles et des modalités d'une reprise de l'activité d'Orange Bank en Espagne.



'Cette opération qui concerne uniquement le périmètre France et Espagne ne remettra pas en cause la trajectoire financière du groupe 2023-2025 telle qu'elle a été présentée au Capital Market Day du 16 février 2023', précise l'opérateur télécoms.





