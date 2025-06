Orange: modernise son réseau au Maroc avec Ericsson information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 11:56









(CercleFinance.com) - Orange Maroc annonce avoir signé un accord stratégique avec Ericsson en vue de moderniser et d'étendre son coeur de réseau, en préparation du déploiement de la 5G et en ligne avec les objectifs de la stratégie nationale ' Maroc Digital 2030 '.



Ce partenariat permettra d'intégrer les solutions Ericsson 5G Core double mode et d'infrastructure Cloud Native, conçues pour supporter les applications 5G cloud-native.



La modernisation inclut l'introduction du contrôleur de politique Cloud Core Policy Controller, l'extension du réseau IMS et des sites Ericsson Packet Core pour renforcer les services VoLTE, ainsi que pour proposer des services 4G et 5G fiables tels que le haut débit mobile (eMBB), l'accès fixe sans fil (FWA), le jeu vidéo et la connectivité industrielle.



Le projet prévoit également l'amélioration de l'automatisation et de l'orchestration grâce à des mises à jour logicielles sur les outils Ericsson Network Manager, Orchestrator et Network IQ Statistics.







Valeurs associées ORANGE 12,5900 EUR Euronext Paris -0,20%