Orange - Le CA favorable à un dividende exceptionnel de €0,20

2 décembre (Reuters) - * ORANGE UTILISERA LES FONDS PERÇUS SUITE À UN LITIGE FISCAL POUR ACCÉLÉRER SON DÉVELOPPEMENT ET SON ENGAGEMENT, TOUT EN PROPOSANT D'ASSOCIER SES SALARIÉS ET SES ACTIONNAIRES * ORANGE - POUR PRÈS D'UN QUART DES MONTANTS PERÇUS, LE GROUPE VA RENFORCER SON LEADERSHIP DANS LES RÉSEAUX EN FRANCE ET À L'INTERNATIONAL AU BÉNÉFICE DE SES CLIENTS, AINSI QUE LES PROJETS LIÉS À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE * ORANGE - LE CA A ÉGALEMENT EXAMINÉ FAVORABLEMENT LE PRINCIPE D'UNE DISTRIBUTION EXCEPTIONNELLE AUX ACTIONNAIRES DE 20 CENTIMES D'EURO PAR ACTION Texte original sur Eikon

