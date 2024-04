Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: lancement d'un nouveau décodeur TV écoconçu information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Orange a annoncé jeudi le lancement d'un nouveau décodeur TV développé dans une démarche d'écoconception, avec l'objectif de limiter son impact environnemental tout au long du cycle de vie.



Certifiée par Bureau Veritas, cet appareil affiche un impact carbone inférieur de 31% en comparaison du modèle précédent grâce à l'utilisation de coques composées de plastique recyclé et recyclable, et amovibles pour améliorer sa réparabilité.



Il permet par ailleurs une réduction moyenne de 70% de la consommation électrique grâce une plus grande sobriété lorsqu'il est allumé et grâce à un mode d'économie d'énergie.



Le décodeur TV 6 est par ailleurs proposé dans un packaging sans suremballage, léger et compact, fabriqué en carton d'emballage recyclé et issu de forêts gérées durablement, avec utilisation d'encre végétale.



Côté performances, il est doté d'un processeur de dernière génération et d'une grande capacité mémoire, tout en intégrant les dernières versions des applications de streaming vidéo (Netflix, Disney+, Prime Vidéo, Paramount+).



L'appareil est également équipé de l'assistant vocal Alexa d'Amazon, intégrée à l'ensemble des services et applications, afin de piloter ses fonctionnalités la voix en mains libres.





