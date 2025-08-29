 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 708,00
-0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Orange: emprunt obligataire de 900 millions d'euros
information fournie par Cercle Finance 29/08/2025 à 09:54

(Zonebourse.com) - Orange a annoncé jeudi soir avoir emprunté 900 millions d'euros sur le marché obligataire, une opération qui s'inscrit d'après l'opérateur télécoms dans le cadre de la politique de gestion 'prudente' et 'active' de son bilan.

Cette émission à taux fixe, affichant un coupon de 3,75% arrivera à maturité dans 12 ans, c'est-à-dire en septembre 2037, indique le groupe dans un bref communiqué.

Le lancement de cet emprunt intervient alors qu'un nombre croissant d'entreprises européennes cherchent à se refinancer à des conditions attractives en raison du récent repli des taux d'intérêt en Europe, du resserrement des 'spreads' de crédit et de la relocalisation de certains capitaux hors des Etats-Unis due au changement de cap politique opéré à Washington.

Orange précise que Barclays et BofA Securities ont été désignés afin d'intervenir en qualité de coordinateurs globaux, tandis que Barclays, BBVA, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC, Santander et UniCredit ont été choisis en tant que chefs de file du placement.


Valeurs associées

ORANGE
13,7900 EUR Euronext Paris +0,40%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank