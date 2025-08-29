Orange: emprunt obligataire de 900 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 09:54









(Zonebourse.com) - Orange a annoncé jeudi soir avoir emprunté 900 millions d'euros sur le marché obligataire, une opération qui s'inscrit d'après l'opérateur télécoms dans le cadre de la politique de gestion 'prudente' et 'active' de son bilan.



Cette émission à taux fixe, affichant un coupon de 3,75% arrivera à maturité dans 12 ans, c'est-à-dire en septembre 2037, indique le groupe dans un bref communiqué.



Le lancement de cet emprunt intervient alors qu'un nombre croissant d'entreprises européennes cherchent à se refinancer à des conditions attractives en raison du récent repli des taux d'intérêt en Europe, du resserrement des 'spreads' de crédit et de la relocalisation de certains capitaux hors des Etats-Unis due au changement de cap politique opéré à Washington.



Orange précise que Barclays et BofA Securities ont été désignés afin d'intervenir en qualité de coordinateurs globaux, tandis que Barclays, BBVA, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, HSBC, Santander et UniCredit ont été choisis en tant que chefs de file du placement.







