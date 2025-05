Orange: émission obligataire en deux tranches réalisée information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Orange annonce avoir réalisé une émission obligataire en deux tranches pour un montant total de 1,5 milliard d'euros, dont 750 millions d'euros à quatre ans avec un coupon annuel de 2,75% et 750 millions sous format durable à 10 ans avec un coupon annuel de 3,50%.



Cette émission lui permet d'élargir sa base d'investisseurs et de poursuivre la gestion prudente et active de son bilan, tout en répondant aux objectifs du plan stratégique 'Lead the Future', repris dans le cadre de financement durable mis à jour en novembre 2024.



Pour la tranche durable, l'opérateur de télécommunications entend consacrer environ 50% des fonds levés à des projets à impacts environnementaux, principalement liés à l'efficacité énergétique, et environ 50% à des projets à impacts sociétaux.





