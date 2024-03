Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Orange: émission d'obligations hybrides pour 700 millions information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 11:07









(CercleFinance.com) - Orange indique avoir émis 700 millions d'euros d'obligations hybrides, avec une première option de remboursement anticipé à partir du 15 décembre 2030 et portant intérêt à taux fixe réajustable, avec un coupon de 4,50% jusqu'à la première date d'ajustement.



Il est prévu que ces nouvelles obligations super-subordonnées à durée indéterminée soient admises aux négociations sur Euronext Paris, et que les agences de notation les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50%.



L'opérateur télécoms rappelle aussi avoir lancé une offre contractuelle de rachat visant deux autres souches d'obligations hybrides existantes, dans l'optique de gérer pro activement son portefeuille d'instruments hybrides.





