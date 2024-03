Orange émet 700 millions d’euros d'obligations hybrides

(AOF) - Orange a émis 700 millions d’euros d’obligations super-subordonnées à durée indéterminée, incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la société à partir du 15 décembre 2030 et portant intérêt à taux fixe réajustable, avec un coupon de 4,50% jusqu’à la première date d’ajustement (les nouvelles obligations). Il est prévu que les nouvelles obligations soient admises aux négociations sur Euronext Paris.

Il est également prévu que les agences de notation attribuent aux nouvelles obligations une note de BBB-/Baa3/BBB- (S&P / Moody's / Fitch) et les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50%.

La société a également annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre contractuelle de rachat.

Celle-ci vise ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1 milliard d'euros ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 15 avril 2025, portant intérêt à taux fixe réajustable (dont 1 milliard d'euros est en circulation) et admises à la négociation sur Euronext Paris (les obligations existantes NC 2025).

Elle vise aussi les obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1,25 milliard d'euros ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 1er octobre 2026, portant intérêt à taux fixe réajustable et admises à la négociation sur Euronext Paris (les obligations existantes NC 2026, et avec les obligations existantes NC 2025, les obligations existantes).

Cette offre est limité à un montant maximum de rachat n'excédant pas 700 millions d'euros. S'agissant des obligations existantes NC 2025, la limite est de 550 millions d'euros. Et s'agissant des Obligations Existantes NC 2026, la limite est de 150 millions d'euros.

Ce mouvement, à l'œuvre depuis plusieurs années, a pour but de réduire la dette des acteurs du secteur et de mener les investissements nécessaires. Jusqu'à présent, ces cessions ont porté sur les réseaux mobiles et la partie dite "passive" (les pylônes et non les antennes 4G-5G considérées comme "actives" et plus stratégiques). Désormais, 29% des pylônes en Europe appartiennent donc à des sociétés spécialisées. Sur le fixe, les opérateurs ont été plus prudents de façon à conserver le contrôle. SFR a ainsi cédé la moitié de son réseau fibre en 2018, imité par Orange en 2021. La cession de l'ensemble de son réseau fixe au fonds KKR par Telecom Italia, marque donc une rupture. Cette opération constitue une première européenne voire mondiale. L'opérateur choisit de se recentrer sur ses activités commerciales, sa filiale B2B et son activité au Brésil. Très endetté, il ne peut mener la couverture fibre de son pays.