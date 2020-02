Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Orange confiant pour le marché français après un T4 encourageant Reuters • 13/02/2020 à 11:46









* La concurrence pèse sur les marges en France * Hausse de 1,3% du principal résultat opérationnel en T4 * Le titre enregistre l'une des plus fortes hausses du CAC 40 * (Actualisé avec conférence téléphonique, précisions) par Mathieu Rosemain PARIS, 13 février (Reuters) - Orange ORAN.PA s'est déclaré jeudi optimiste concernant ses perspectives de croissance sur un marché domestique toujours très concurrentiel, après un solide 4e trimestre en France qui a permis de compenser la faiblesse de l'Espagne. Orange est confronté depuis de nombreuses années à une féroce guerre des prix dans l'Hexagone, qui pèse sur ses marges et celles de ses concurrents SFR (groupe Altice Europe ATCA.AS ), Bouygues Telecom BOUY.PA et Iliad ILD.PA . A 11h40, le titre gagnait 1,75% à 13,07 euros, affichant ainsi l'une des plus fortes progressions de l'indice CAC 40 .FCHI , lui-même en repli (-0,92%). L'opérateur historique a annoncé pour le 4e trimestre une progression de 1,3% de son résultat opérationnel (EBITDAaL) à 3,29 milliards d'euros, bénéficiant du retour à la croissance en France et de l'accélération de l'activité en Afrique et Moyen-Orient. Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe s'est accru de 1,1% à 11,1 milliards. L'activité a reculé en revanche de 2,3% en Espagne, deuxième marché du groupe derrière la France, avec l'apparition d'offres concurrentes très agressives. Les bonnes performances en France soutiendront le niveau de cash flow des activités télécoms en 2020, a déclaré à la presse le directeur financier, Ramon Fernandez, alors que les opérateurs ont été en mesure de relever leurs prix. "Le marché français soutient cette perspective, dans la mesure où on a vu une amélioration progressive, lente, mais elle est quand même là.", a-t-il ajouté, faisant référence à l'objectif de cash flow organique des activités télécoms supérieur à 2,3 milliards d'euros cette année, en amélioration par rapport à l'objectif annoncé en décembre. Le groupe a accru l'an dernier ses investissements en équipements, ce qui avait conduit des analystes à s'interroger sur sa capacité à contenir sa dette. Ramon Fernandez a souligné que les investissements dans la fibre étaient vitaux pour se démarquer des concurrents. Orange, qui a précisé jeudi qu'il maintiendrait son ratio d'endettement à un niveau équivalent à deux fois son EBITDAaL, avait indiqué l'an dernier qu'il ne réduirait pas ses investissements avant 2022, après avoir initialement prévu de les réduire à partir de 2019. Le groupe n'a pas donné de détails sur son projet, annoncé l'an dernier, de placer ses réseaux fixes et mobiles dans des entités distinctes, se bornant à indiquer que le processus était en cours. Le projet d'une cession partielle des tours de téléphonie mobile en Europe, en particulier en France et en Espagne, est toujours à l'étude, a également indiqué le directeur financier. La cession d'une partie des tours, dont la valeur est évaluée à quelque 10 milliards d'euros par plusieurs analystes, permettrait de financer les investissements. Ramon Fernandez a par ailleurs déclaré qu'un processus avait été officiellement engagé pour trouver un partenaire financier à Orange Concessions, un véhicule dédié qui regroupe notamment certains actifs dans la fibre en France. (Mathieu Rosemain, version française Jean-Michel Bélot, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam -0.97% CAC 40 Euronext Paris -0.19% BOUYGUES Euronext Paris -0.18% ILIAD Euronext Paris -1.71% ORANGE Euronext Paris +3.31%