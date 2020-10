Orange Belgium choisit Nokia pour son futur réseau radio mobile

Communiqué de presse

Bruxelles, le 9 octobre 2020

Orange Belgium a choisi Nokia pour renouveler progressivement son réseau radio mobile 2G/3G/4G existant et pour le déploiement de la 5G.



Nokia a été sélectionné au terme d'un processus comparatif approfondi, fondé sur des critères technologiques, opérationnels et financiers.

Orange Belgium mettra son réseau radio 2G/3G/4G existant entièrement à niveau d'ici à 2023. L'opérateur commencera également à déployer la 5G, en fonction de la disponibilité des fréquences et des limitations en matière de puissances d'émissions, afin de garantir la meilleure connectivité possible et d'éviter la saturation des réseaux actuels pour ses clients, mais également de permettre aux entreprises de profiter pleinement des opportunités industrielles offertes par la 5G.

Dans un premier temps, le réseau radio 5G d'Orange Belgium sera connecté à son cœur de réseau existant, fourni par Ericsson et déjà capable de fonctionner avec l'infrastructure radio 5G en mode NSA (non stand-alone). En parallèle, Orange Belgium prépare l'évolution future de son cœur de réseau en vue de la prise en charge de la 5G SA (stand-alone), afin de proposer l'ensemble des fonctionnalités 5G de bout en bout dans un deuxième temps (par ex. découpage du réseau et performances garanties).

Cela se traduira par un réseau mobile à la pointe du progrès et paré pour le futur, au bénéfice de ses clients. Il aidera également Orange Belgium à atteindre ses objectifs en matière de réduction des émissions de CO 2 grâce à l'amélioration significative de l'efficacité énergétique des infrastructures 5G.

Orange Luxembourg, une filiale d'Orange Belgium, annonce également avoir retenu Nokia pour le déploiement du réseau 5G au Luxembourg. Avec la 5G, la filiale luxembourgeoise confirme sa volonté d'offrir une connectivité optimale à ses clients et de soutenir les entreprises et les start-up dans leurs projets d'innovation en disposant déjà des premières zones couvertes par des mâts 5G d'ici à la fin de cette année.

Le choix de Nokia ne modifie en rien les prévisions d'Orange Belgium sur les bénéfices attendus et les coûts de mise en œuvre de l'accord de partage du RAN avec Proximus.

Tommi Uitto, président de Nokia Mobile Networks : "Nous sommes fiers d'aider Orange Belgium dans la mise en place d'un réseau Single RAN et 5G de pointe en Belgique. En tant que seul fournisseur de radio pour ce réseau 5G évoluant vers le mode stand-alone, nous fournissons la radio AirScale de Nokia qui couvre l'intégralité du spectre 3,5 GHz et qui offre un très haut débit aux abonnés d'Orange. Notre technologie Single RAN réduit, par ailleurs, l'empreinte carbone en prenant en charge les unités radio 3G, 4G et 5G et en réduisant ainsi le nombre de sites et d'antennes."

Xavier Pichon, CEO d'Orange Belgium : "Nous sommes ravis d'entamer un nouveau partenariat avec Nokia pour déployer en Belgique un réseau d'accès radio mobile de premier ordre, peu énergivore et paré pour le futur, basé sur le cœur de réseau fourni par Ericsson, afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur aux clients résidentiels et professionnels, que ce soit en 2G, 3G, 4G ou 5G."

