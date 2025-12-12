Orange-Accord engageant avec Lorca pour acquérir 50% dans MasOrange

Orange SA ORAN.PA :
* UN ACCORD ENGAGEANT AVEC LORCA POUR ACQUÉRIR SA PARTICIPATION DE 50 % DANS MASORANGE
* LA FINALISATION DE CETTE TRANSACTION ATTENDUE PENDANT LE S1 2026
* ACQUERRA LES 50 % DU CAPITAL DÉTENU PAR SON COACTIONNAIRE POUR UN PRIX DE 4,25 MLDS D'EUROS EN NUMÉRAIRE
* L'ANNONCE CONFIRME L'ACCORD NON-ENGAGEANT COMMUNIQUÉ LE 31 OCTOBRE 2025
* A LA FINALISATION DE LA TRANSACTION, MASORANGE SERA ENTIÈREMENT CONSOLIDÉE DANS LES COMPTES D'ORANGE Y COMPRIS L'ENDETTEMENT
Pour plus de détails, cliquez sur ORAN.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer