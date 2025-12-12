 Aller au contenu principal
Orange-Accord engageant avec Lorca pour acquérir 50% dans MasOrange
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 18:39

Orange SA ORAN.PA :

* UN ACCORD ENGAGEANT AVEC LORCA POUR ACQUÉRIR SA PARTICIPATION DE 50 % DANS MASORANGE

* LA FINALISATION DE CETTE TRANSACTION ATTENDUE PENDANT LE S1 2026

* ACQUERRA LES 50 % DU CAPITAL DÉTENU PAR SON COACTIONNAIRE POUR UN PRIX DE 4,25 MLDS D'EUROS EN NUMÉRAIRE

* L'ANNONCE CONFIRME L'ACCORD NON-ENGAGEANT COMMUNIQUÉ LE 31 OCTOBRE 2025

* A LA FINALISATION DE LA TRANSACTION, MASORANGE SERA ENTIÈREMENT CONSOLIDÉE DANS LES COMPTES D'ORANGE Y COMPRIS L'ENDETTEMENT

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ORANGE
13,680 EUR Euronext Paris -0,40%
