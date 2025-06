Orange: 750 millions d'euros d'obligations hybrides émises information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 10:06









(CercleFinance.com) - Orange a dévoilé jeudi soir les termes de sa dernière émission d'obligations hybrides, dont le montant a atteint 750 millions d'euros.



L'opérateur télécoms indique que ces nouvelles obligations super-subordonnées à durée indéterminée, qui incluent une première option de remboursement anticipé à partir de mars 2032, porteront intérêt à taux fixe réajustable, avec un coupon de 3,875% jusqu'à la première date d'ajustement.



Pour mémoire, Orange prévoit de lancer en parallèle une offre contractuelle de rachat sur ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables avant 12 ans d'un montant de 1,25 milliard d'euros ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 1er octobre 2026.



L'offre doit également concerner ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée non remboursables avant 7,5 ans d'un montant de 500 millions d'euros ayant une première date de refixation du taux d'intérêt le 19 mars 2027, portant intérêt à taux fixe réajustable.



L'ambition de l'opération consiste, entre autres, à gérer 'proactivement' son portefeuille d'instruments hybrides.





