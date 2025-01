Orange : +2,5% vers 10,40E, les 10,7E en vue information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - Orange grimpe de +2,5% vers 10,40E et soulève la résistance des 10,33E des 17 octobre 2024 puis 23 janvier 2025 : le titre s'ouvre le chemin des 10,7E, une résistance oblique baissière moyen terme issue du zénith des 11,8E du 28 avril 2023.





Valeurs associées ORANGE 10,36 EUR Euronext Paris +2,02%