Oracle vise 225 milliards de dollars de revenus pour l'exercice 2030
information fournie par AOF 17/10/2025 à 14:54

(AOF) - Lors d'une réunion investisseurs, Oracle a indiqué qu'il ciblait 225 milliards de dollars de revenus lors de l'exercice 2030, soit une croissance annuelle moyenne de 31% au cours des 5 prochaines années. En termes de croissance des bénéfices, l'éditeur de logiciels professionnels et spécialiste du cloud anticipe un bénéfice par action de 21 dollars au même horizon.

"Ce montant représente une croissance annuelle moyenne de 28 % sur les cinq prochaines années, ce qui correspond à mes commentaires selon lesquels les revenus et les bénéfices sont symbiotiques," a déclaré le directeur financier, Douglas Kehring.

"Au cours de ce trimestre, pendant 30 jours consécutifs, nous avons conclu des contrats d'infrastructure supplémentaires pour un montant total de 65 milliards de dollars," a son côté indiqué le directeur général, Clay Magouyrk. "Il s'agissait de 7 contrats différents provenant de 4 clients différents. Aucun de ces clients n'est OpenAI," a-t-il précisé. Avant d'ajouter : "En réalité, nous considérons OpenAI comme un excellent client, mais nous avons de nombreux clients. L'un d'entre eux est Meta."

