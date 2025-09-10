Oracle touche un niveau record après ses prévisions

Oracle ORCL.N s'envole en Bourse mercredi, touchant un sommet historique, après avoir dit mardi s'attendre à ce que les commandes dans son activité d'informatique dématérialisée dépassent les 500 milliards de dollars.

A Wall Street, vers 14h00 GMT, l'action grimpe de 37,27% à 332 dollars après avoir touché 339,68 dollars en séance, un niveau record. Si les gains se maintiennent jusqu'à la clôture, il s'agira de la meilleure performance du groupe en Bourse sur une séance depuis 1992, alors que la moyenne des recommandations des analystes est à l'"achat" sur la valeur, selon les données LSEG.

La capitalisation boursière d'Oracle frôle désormais les 1.000 milliards de dollars.

Dans le sillage d'Oracle, Nvidia NVDA.O bondit de 4%, Advanced Micro Devices AMD.O de 2,15%, Broadcom AVGO.O de 7% et CoreWeave CRWV.O de 21%, tandis que l'indice des semi-conducteurs .SPX avance de 0,50%.

Pour les analystes de BofA Global Research, même si des interrogations demeurent sur la rentabilité des investissements dans l'intelligence artificielle (IA), il est évident qu'Oracle prend des parts de marché dans les infrastructures d'IA, un segment important et à la croissance rapide.

L'action Oracle grimpe en flèche en raison de l'optimisme sur les revenus liés à l'IA, envoyant un message fort à l'ensemble du marché, souligne de son côté Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution d'Akash Sriram et Akriti Shah, édité par Blandine Hénault)