Oracle surfe sur la croissance de l'IA dans le nuage alors que les clients s'efforcent de sécuriser leur capacité informatique

(Mise à jour des actions, de la capitalisation boursière et des étapes importantes) par Akash Sriram et Akriti Shah

Les actions d'Oracle ORCL.N ont grimpé d'environ 35 % mercredi après que l'entreprise a fait état d'une augmentation de la demande pour ses services en nuage de la part des entreprises d'intelligence artificielle, soulignant ainsi son avancée dans l'épine dorsale des systèmes d'intelligence artificielle.

L'essor de l'activité nuage d'Oracle reflète un changement plus large dans l'industrie, avec des entreprises telles que OpenAI et xAI qui s'efforcent d'obtenir la capacité informatique massive nécessaire pour rester en tête dans la course à l'IA en augmentant les dépenses à des centaines de milliards de dollars par an.

L'action a augmenté de 34,7 %, atteignant un niveau record de 325,90 dollars en début de séance, ce qui représente la plus forte hausse en une journée depuis 1992.

L'entreprise ajoutera environ 237 milliards de dollars à sa valorisation boursière, ce qui portera la valorisation totale à environ 915 milliards de dollars, si les gains se maintiennent, et rapprochera Oracle du club convoité des 1 000 milliards de dollars.

Ses actions ont augmenté de 45 % depuis le début de l'année, surpassant les actions des "Sept Magnifiques" et l'indice S&P 500 .SPX , les investisseurs pariant beaucoup sur les entreprises de cloud computing basées sur l'intelligence artificielle.

Les résultats d'Oracle ont fait grimper les actions de Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O et Advanced Micro Devices

AMD.O , qui fournissent des semi-conducteurs utilisés dans les centres de données. Les actions de ces sociétés ont augmenté de 2,8 % à 4,6 % dans les premiers échanges.

Les actions du concurrent CoreWeave CRWV.O ont augmenté de 17 %.

Oracle a fait état de quatre contrats de plusieurs milliards de dollars avec trois clients au cours du trimestre d'août, ce qui témoigne d'une forte appétence pour ses services en nuage.

"Au cours des prochains mois, nous prévoyons de signer plusieurs autres contrats de plusieurs milliards de dollars et le RPO devrait dépasser le demi-milliard de dollars", a déclaré la directrice générale Safra Catz.

Pourtant, Microsoft MSFT.O , Amazon Web Services AMZN.O et Google Cloud GOOGL.O dominent le marché de l'informatique en nuage avec une part combinée de 65 %, tandis qu'Oracle, Alibaba, CoreWeave et d'autres détiennent une plus petite part du marché.

La société a conclu des accords avec Amazon, Alphabet et Microsoft pour permettre à leurs clients d'exécuter Oracle Cloud Infrastructure (OCI) parallèlement aux services natifs. Les recettes tirées de ces partenariats ont été multipliées par seize au premier trimestre.

"Ce qui importe ici, c'est que ce chiffre inclut désormais les contributions de l'entreprise Stargate et de deux autres grands acteurs de l'IA, ce qui signifie que les revenus au-delà de 2026 sont beaucoup plus élevés", a déclaré Ben Reitzes, analyste chez Melius Research.

Les analystes ont également souligné le rôle d'Oracle dans le projet Stargate de SoftBank et d'OpenAI comme un autre moteur, donnant à l'entreprise un point d'ancrage dans le projet d'infrastructure d'IA à grande échelle qui devrait canaliser environ 500 milliards de dollars de dépenses.

Oracle fournit également des services en nuage à xAI, la startup d'IA fondée par Elon Musk, la personne la plus riche du monde et un allié de longue date du président de la société d'informatique en nuage, Larry Ellison.

Larry Ellison, 81 ans, dont la valeur nette repose en grande partie sur sa participation de 41 % dans Oracle, se rapproche rapidement de Musk dans la course au titre de personne la plus riche du monde, selon les données de Forbes.

Les actions d'Oracle se négocient à plus de 33,34 fois les bénéfices prévisionnels à 12 mois, contre 32,34 pour Amazon et 30,83 pour Microsoft.