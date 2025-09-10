Oracle s'envole grâce aux gains de l'IA en nuage, Ellison se rapproche de Musk en tant que personne la plus riche du monde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, de la capitalisation boursière et des étapes dans les paragraphes 3-5,10-11) par Akash Sriram et Akriti Shah

Les actions d'Oracle ORCL.N ont bondi d'environ 43 % pour atteindre un niveau record mercredi, mettant l'entreprise sur la bonne voie pour rejoindre le club élite des billions de dollars, après qu'elle ait montré sa montée en puissance en tant que fournisseur majeur de cloud IA.

La société a dévoilé quatre contrats de plusieurs milliards de dollars mardi, dans le cadre d'un changement à l'échelle de l'industrie, mené par des sociétés telles que OpenAI et xAI, pour dépenser agressivement afin d'obtenir la capacité informatique massive nécessaire pour rester en tête dans la course à l'IA.

L'action a augmenté de 42,8 %, atteignant un niveau record de 345,49 dollars, ce qui représente la plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis 1992.

Larry Ellison, 81 ans, cofondateur et président d'Oracle, dont la valeur nette provient en grande partie de sa participation de 41 % dans Oracle, a vu sa fortune augmenter d'environ 102 milliards de dollars pour atteindre quelque 395 milliards de dollars, selon Forbes. Il se rapproche rapidement d'Elon Musk dans la course au titre de personne la plus riche du monde.

L'entreprise ajoutera environ 299 milliards de dollars à sa valorisation boursière, ce qui portera sa valorisation totale à environ 969 milliards de dollars, si les gains se maintiennent, et rapprochera Oracle du club très convoité des 1 000 milliards de dollars.

Ses actions ont augmenté de 45 % depuis le début de l'année, surpassant les actions dites "Magnificent Seven" et l'indice S&P 500 .SPX plus large, les investisseurs pariant beaucoup sur les entreprises de cloud basées sur l'IA.

"Au cours des prochains mois, nous prévoyons de signer avec plusieurs clients supplémentaires représentant plusieurs milliards de dollars et le RPO devrait dépasser le demi-trillion de dollars", a déclaré la directrice générale Safra Catz lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Actuellement, Microsoft MSFT.O , Amazon Web Services

AMZN.O et Google Cloud GOOGL.O dominent le marché de l'informatique en nuage avec une part combinée de 65 %, tandis qu'Oracle, Alibaba, CoreWeave et d'autres détiennent une plus petite part du marché.

Les résultats du premier trimestre d'Oracle ont stimulé les actions de Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O et Advanced Micro Devices AMD.O , qui fournissent des semi-conducteurs utilisés dans les centres de données. Les actions de ces sociétés ont augmenté de 3,8 % à 10,6 %.

Les actions du concurrent CoreWeave CRWV.O ont augmenté d'environ 20 %.

La société a conclu des accords avec Amazon, Alphabet et Microsoft pour permettre à leurs clients d'exécuter Oracle Cloud Infrastructure (OCI) parallèlement aux services natifs. Les revenus issus de ces partenariats ont été multipliés par plus de seize au premier trimestre.

"Ce qui importe ici, c'est que ce chiffre inclut désormais les contributions de l'entreprise Stargate et de deux autres grands acteurs de l'IA, ce qui signifie que les revenus au-delà de 2026 sont beaucoup plus élevés", a déclaré Ben Reitzes, analyste chez Melius Research.

Les analystes ont souligné le rôle d'Oracle dans le projet Stargate de SoftBank et d'OpenAI comme un autre moteur, donnant à l'entreprise un point d'ancrage dans le projet d'infrastructure d'IA à grande échelle qui devrait canaliser environ 500 milliards de dollars de dépenses.

L'entreprise fournit également des services en nuage à xAI, la startup d'IA fondée par Musk, un allié de longue date d'Ellison.

L'action d'Oracle se négocie à plus de 33,34 fois ses estimations de bénéfices à 12 mois, contre 32,34 pour Amazon et 30,83 pour Microsoft.