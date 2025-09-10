Oracle s'envole grâce à la croissance de l'IA dans le nuage, les clients s'efforçant de sécuriser la capacité de calcul

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, de la capitalisation boursière et des étapes importantes aux paragraphes 1, 3-4, 6-7, 16) par Akash Sriram et Akriti Shah

Les actions d'Oracle ORCL.N ont augmenté d'environ 40 % mercredi après que l'entreprise a signalé une augmentation de la demande pour ses services cloud de la part des entreprises d'intelligence artificielle, soulignant sa poussée plus profonde dans l'épine dorsale des systèmes d'intelligence artificielle.

L'essor de l'activité "cloud" d'Oracle reflète un changement plus large dans l'industrie, avec des entreprises telles que OpenAI et xAI qui s'efforcent d'obtenir la capacité informatique massive nécessaire pour rester en tête dans la course à l'IA en augmentant les dépenses à des centaines de milliards de dollars par an.

L'action a augmenté de 39,7 %, atteignant un niveau record de 339,69 dollars, ce qui représente la plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis 1992.

La société ajoutera environ 278 milliards de dollars à sa valorisation boursière, ce qui portera la valorisation totale à environ 948 milliards de dollars, si les gains se maintiennent, et rapprochera Oracle du club convoité des 1 000 milliards de dollars.

Ses actions ont augmenté de 45 % depuis le début de l'année, surpassant les sept actions dites "Magnificent Seven" et l'indice S&P 500 .SPX , les investisseurs pariant beaucoup sur les entreprises de cloud computing basées sur l'intelligence artificielle.

Le cofondateur et président Larry Ellison, 81 ans, dont la valeur nette repose en grande partie sur sa participation de 41 % dans Oracle, a augmenté d'environ 100 milliards de dollars pour atteindre environ 400 milliards de dollars, se rapprochant rapidement d'Elon Musk dans la course au titre de personne la plus riche du monde, selon les données de Forbes.

Oracle a fait état de quatre contrats de plusieurs milliards de dollars avec trois clients au cours du trimestre d'août, ce qui témoigne d'une forte appétence pour ses services en nuage.

"Au cours des prochains mois, nous prévoyons de signer plusieurs autres contrats de plusieurs milliards de dollars et le RPO devrait dépasser le demi-milliard de dollars", a déclaré le directeur général Safra Catz lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Actuellement, Microsoft MSFT.O , Amazon Web Services

AMZN.O et Google Cloud GOOGL.O dominent le marché de l'informatique en nuage avec une part combinée de 65 %, tandis qu'Oracle, Alibaba, CoreWeave et d'autres détiennent une plus petite part du marché.

Les résultats du premier trimestre d'Oracle ont stimulé les actions de Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O et Advanced Micro Devices AMD.O , qui fournissent des semi-conducteurs utilisés dans les centres de données. Les actions de ces sociétés ont augmenté de 3,2 % à 8,5 %.

Les actions du concurrent CoreWeave CRWV.O ont augmenté d'environ 20 %.

La société a conclu des accords avec Amazon, Alphabet et Microsoft pour permettre à leurs clients d'exécuter Oracle Cloud Infrastructure (OCI) parallèlement aux services natifs. Les revenus issus de ces partenariats ont été multipliés par plus de seize au premier trimestre.

"Ce qui importe ici, c'est que ce chiffre inclut désormais les contributions de l'entreprise Stargate et de deux autres grands acteurs de l'IA, ce qui signifie que les revenus au-delà de 2026 sont beaucoup plus élevés", a déclaré Ben Reitzes, analyste chez Melius Research.

Les analystes ont souligné le rôle d'Oracle dans le projet Stargate de SoftBank et d'OpenAI comme un autre moteur, donnant à l'entreprise un point d'ancrage dans le projet d'infrastructure d'IA à grande échelle qui devrait canaliser environ 500 milliards de dollars de dépenses.

Oracle fournit également des services en nuage à xAI, la startup d'IA fondée par Musk, un allié de longue date d'Ellison.

L'action d'Oracle se négocie à plus de 33,34 fois ses estimations de bénéfices à 12 mois, contre 32,34 pour Amazon et 30,83 pour Microsoft.