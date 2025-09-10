Oracle s'attend à des commandes d'un demi-trillion de dollars dans le domaine de l'informatique dématérialisée, l'action grimpe de 27 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 7 et 9) par Juby Babu

Oracle ORCL.N a déclaré mardi qu'il s'attendait à ce que le chiffre d'affaires de son activité Oracle Cloud Infrastructure dépasse les 500 milliards de dollars, stimulé par la demande croissante pour ses services d'infrastructure en nuage relativement peu coûteux et envoyant ses actions en hausse de 27% après la cloche.

Les obligations de performance restantes de la société, ou RPO, la mesure la plus populaire du chiffre d'affaires réservé, ont bondi de 359% pour atteindre 455 milliards de dollars au premier trimestre, qui s'est terminé le 31 août.

"Au cours des prochains mois, nous prévoyons de recruter plusieurs clients supplémentaires représentant plusieurs milliards de dollars, et les obligations de performance restantes devraient dépasser un demi-trillion de dollars", a déclaré la directrice générale Safra Catz.

Oracle, dont les actions ont augmenté de plus de 107 % depuis le début de l'année, prévoit une croissance des revenus OCI de 77 % pour atteindre 18 milliards de dollars au cours de cet exercice, puis 144 milliards de dollars au cours des quatre années suivantes.

"Les entreprises sont clairement avides d'outils d'IA en nuage rentables, et Oracle se positionne pour capter cette demande", a déclaré Jacob Bourne, analyste chez eMarketer.

Oracle propose des technologies cloud intégrées ainsi que des modèles de déploiement flexibles, ce qui lui permet de répondre à un large éventail de demandes de la part de ses clients.

"Nous avons facilité la tâche de nos clients en leur permettant de connecter directement toutes leurs bases de données (...) aux modèles de raisonnement IA les plus avancés au monde - ChatGPT, Gemini, Grok, qui sont tous disponibles uniquement dans Oracle Cloud", a déclaré Safra Catz lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Même s'il s'agit d'un acteur plus petit, "les chiffres actuels et prévisionnels montrent que l'investissement d'Oracle dans l'infrastructure continue de porter ses fruits, car les grandes entreprises se tournent vers Oracle Cloud pour soutenir leurs initiatives en matière d'IA", a déclaré Rebecca Wettemann, directrice générale du cabinet d'analystes industriels Valoir.

Elle a conclu des accords avec Amazon AMZN.O , Alphabet

GOOGL.O et Microsoft MSFT.O pour qu'OCI fonctionne au sein de leurs infrastructures cloud respectives. Les recettes provenant de ces clients ont augmenté de 1 529 % au premier trimestre.

"Nous nous attendons à ce que le chiffre d'affaires de MultiCloud augmente considérablement chaque trimestre pendant plusieurs années, car nous fournissons 37 centres de données supplémentaires à nos trois partenaires hyperscaler, pour un total de 71", a déclaré le président Larry Ellison.

"En proposant des solutions intégrées pour différents environnements, Oracle ne se contente pas de suivre le mouvement, mais ouvre la voie dans le domaine du cloud. Cela pourrait attirer encore plus d'entreprises à la recherche d'options cloud polyvalentes", selon Melissa Otto, responsable de la recherche chez S&P Global's Visible Alpha.

Oracle a également déclaré avoir signé quatre contrats de plusieurs milliards de dollars avec trois clients différents au cours du premier trimestre, ce qui a contribué à une augmentation de 12 % du chiffre d'affaires, qui s'élève à 14,93 milliards de dollars.

Pour le deuxième trimestre, Oracle s'attend à ce que le chiffre d'affaires total augmente de 12 à 14 %, tandis que la croissance du chiffre d'affaires de l'informatique dématérialisée devrait se situer entre 32 et 36 %.