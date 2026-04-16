Oracle s'associe à AWS pour étendre ses capacités de réseau multicloud
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 15:52
En établissant une connectivité entre Oracle Interconnect et AWS Interconnect-multicloud, les clients auront accès à une connexion rapide, privée et gérée pour exécuter des applications et transférer les données sans interruption entre OCI et AWS.
Cette collaboration entre OCI et AWS permettra également aux organisations de tirer parti des forces de plusieurs fournisseurs cloud sans la complexité de la gestion de plusieurs fournisseurs réseau et de l'installation d'infrastructures réseau physiques.
"Avec une connectivité unifiée entre OCI et AWS, les clients peuvent accélérer la modernisation de l'IA tout en bénéficiant d'une flexibilité opérationnelle, sans gérer une réplication complexe des données", poursuit l'éditeur de logiciels d'entreprise.
La collaboration entre OCI et AWS Interconnect-multicloud constituera la dernière addition aux capacités multicloud complètes d'Oracle et devrait être disponible plus tard cette année dans la région US East 1 d'AWS US East (Virginie du Nord).
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