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Oracle retravaille ses applications de finance et d'approvisionnement pour les agents d'IA
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 07:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Oracle ORCL.N est en train de réorganiser son logiciel financier basé sur le cloud utilisé par les grandes entreprises pour travailler avec des agents d'intelligence artificielle, dans le but que les humains posent des questions commerciales au système et que l'IA trouve comment trouver les données.

Les changements, qu'Oracle a prévu d'annoncer lors d'un événement à Londres mardi, heure locale, font partie d'une tendance plus large dans laquelle les fournisseurs de logiciels d'entreprise hautement spécialisés les réorganisent pour qu'ils puissent être utilisés par des agents d'intelligence artificielle qui peuvent effectuer des tâches pour le compte d'utilisateurs humains.

Les actions d'Oracle ont baissé d'environ 40 % cette année, la société ayant été balayée par les inquiétudes des investisseurs qui craignent que les outils d'IA ne supplantent largement les logiciels d'entreprise compliqués. Les dirigeants d'Oracle ont fait valoir que l'entreprise adopte les outils d'IA pour que ses logiciels restent à la pointe de ces changements.

Dans le dernier cas en date, Oracle met à jour sa suite logicielle Fusion, qui comprend des tâches commerciales essentielles telles que la planification de la production dans les usines et l'encaissement de l'argent des clients.

Steve Miranda, vice-président exécutif du développement des applications chez Oracle, a déclaré que l'objectif de l'entreprise était de faciliter la concentration sur les questions commerciales, telles que la conception d'un nouveau produit moins cher et plus rapide, tout en minimisant les risques de perturbation de la chaîne d'approvisionnement.

Les données nécessaires à ces décisions sont dispersées entre les différentes applications de la suite Oracle et les logiciels tiers qui y sont connectés. L'IA se chargera de tâches telles que la saisie et la collecte de données et la formulation de recommandations, tandis que les employés humains mettront davantage l'accent sur des compétences telles que la capacité à négocier avec les fournisseurs et la tolérance au risque d'une entreprise face aux perturbations de l'approvisionnement, a déclaré Miranda.

"Taper une facture n'est pas une compétence particulièrement précieuse pour votre entreprise ou pour la personne que vous connaissez qui fait cette partie de son travail", a déclaré M. Miranda.

"La prise de décision incombe toujours à cette personne, qui doit peser le pour et le contre de l'affaire. Mais il est certain que l'exécution, la saisie des factures, la saisie des bons de commande, c'est ce qui va être remplacé en totalité par l'IA".

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