Oracle: partenariat 'stratégique' avec Metron

(CercleFinance.com) - Oracle annonce un partenariat stratégique avec Metron, spécialiste américain des technologies avancées appliquées à la défense, afin de proposer des solutions d'aide à la décision à grande échelle pour les opérations multi-domaines.



Cette alliance vise à renforcer la capacité des forces armées à accélérer leur boucle décisionnelle OODA (observer, orienter, décider, agir), grâce à une analyse rapide et sécurisée des données.



L'intégration des technologies de Metron avec l'infrastructure cloud Oracle (OCI), déployée sur l'ensemble des réseaux de sécurité américains, permettra aux utilisateurs militaires d'accroître leur résilience, leur réactivité et leur avantage décisionnel sur les théâtres d'opération.



Metron, fort de 40 années d'expertise, a notamment développé des outils avancés de planification de mission et d'agrégation de systèmes pour les départements américains de la Défense et de la Sécurité intérieure.



Selon Rand Waldron, vice-président d'Oracle, cette collaboration permettra aux clients de “détecter plus tôt, décider plus vite et frapper plus fort”.





