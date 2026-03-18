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Oracle lance un assistant d'IA pour la restauration
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 14:55

Oracle annonce de nouvelles fonctionnalités Smart Assistant dans Oracle Simphony Cloud Point of Sale (POS), qui fournissent des réponses en temps réel aux questions techniques courantes pour un fonctionnement plus efficace des restaurants.

L'assistant intégré à l'IA générative permet aux équipes des entreprises de restauration de se voir proposer, en libre-service, des solutions plus rapidement pour résoudre les problèmes techniques et opérationnels courants.

"Grâce à cette intelligence en temps réel adaptée aux directives de chaque marque, les restaurants peuvent accroître l'efficacité, résoudre les problèmes plus rapidement et réduire le besoin d'appels et d'interventions externes", met en avant Oracle.

Smart Assistant permet aussi aux marques d'intégrer leurs propres procédures opérationnelles standard, contribuant à garantir que les directives reflètent leurs politiques et flux de travail uniques.

Le personnel a également la possibilité de partager des retours afin d'améliorer la précision des réponses au fil du temps et de renforcer l'efficacité opérationnelle à long terme.

Les premiers utilisateurs peuvent déjà bénéficier de Smart Assistant. Cette fonctionnalité sera généralement disponible pour les clients Simphony Cloud dans le monde entier dans plus de 100 langues au cours des 12 prochains mois.

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