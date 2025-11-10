Oracle : financement d'environ 18 milliards de dollars pour un campus de centres de données

(AOF) - Un groupe d'une vingtaine de banques, dont BNP Paribas et Goldman Sachs, ont accordé un prêt d'environ 18 milliards de dollars pour aider à financer la construction d'un campus de centres de données lié à Oracle, révèle Bloomberg. Le campus du centre de données situé dans le comté de Doña Ana, au Nouveau-Mexique, fait partie du projet Stargate, mené par OpenAI, SoftBank et Oracle.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer