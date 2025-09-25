Oracle et Silver Lake font partie du groupe d'investisseurs qui détiendront environ 50 % de TikTok aux États-Unis, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changement de source, ajout d'un contexte)

Un groupe de trois investisseurs, dont Oracle ORCL.N et la société de capital-investissement Silver Lake, va prendre une participation d'environ 50 % dans TikTok aux États-Unis, a déclaré jeudi une source au fait de l'opération.

Un groupe d'actionnaires existants de la société mère chinoise de TikTok, ByteDance, détiendra une participation d'environ 30 %, a précisé la source. Parmi les investisseurs actuels de ByteDance figurent Susquehanna International Group, General Atlantic et KKR.

Étant donné le vif intérêt des investisseurs pour TikTok, la participation de 50 % pourrait encore changer, a indiqué la source.

Oracle et Silver Lake n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Le président américain Donald Trump devrait signer dans la journée de jeudi un accord avec TikTok qui céderait à ByteDance les activités américaines de l'application, mettant ainsi fin à des mois d'incertitude quant à son avenir dans le pays.

L'accord sur les activités américaines de TikTok prévoit que ByteDance nomme l'un des sept membres du conseil d'administration de la nouvelle entité, les six autres sièges étant occupés par des Américains, a déclaré samedi un haut fonctionnaire de la Maison-Blanche.

ByteDance détiendrait moins de 20 % de TikTok aux États-Unis afin de se conformer aux exigences d'une loi de 2024 qui a ordonné la fermeture de TikTok aux États-Unis d'ici janvier 2025 si ses actifs américains n'étaient pas vendus par son propriétaire, ByteDance, basé en Chine.

CNBC a rapporté plus tôt que MGX, basé à Abu Dhabi, Oracle et Silver Lake sont sur le point d'être les principaux investisseurs dans TikTok aux États-Unis avec une participation combinée de 45%, citant des sources.

MGX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur le rapport de CNBC.

MGX est une société d'investissement dans l'intelligence artificielle et un partenaire de Silver Lake. Elle relève de la compétence du cheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis et frère du président Mohamed bin Zayed Al Nahyan.