Oracle déclare que les discussions sur le projet de centre de données du Michigan se poursuivent sans Blue Owl

(Réécrit tout au long pour ajouter des détails et des déclarations d'Oracle, Related Digital) par Akash Sriram et Jaspreet Singh

Oracle a déclaré que les négociations en vue d'une prise de participation pour soutenir son projet de centre de données dans le Michigan restaient dans les temps et n'incluaient pas Blue Owl Capital, après qu'un rapport sur l'échec des négociations avec le partenaire crucial ait fait chuter ses actions de 5 % mercredi.

Le projet de plus d'un gigawatt à Saline Township, dans le Michigan, fait partie de l'infrastructure Stargate AI lancée par Oracle et OpenAI. Oracle a déclaré fin octobre que la construction devrait commencer au début de l'année 2026.

Blue Owl, le plus grand partenaire d'Oracle en matière de centres de données, était en pourparlers pour soutenir la transaction de 10 milliards de dollars, mais n'est pas parvenu à un accord sur des conditions correspondant à celles d'autres projets dans lesquels il s'était déjà engagé, a déclaré une source familière de l'affaire.

Les baux existants du projet et les conditions de la dette étaient moins favorables que ceux que Blue Owl OWL.N a structurés dans ses autres accords avec Oracle ORCL.N , a déclaré la source, qui a requis l'anonymat parce que les pourparlers étaient privés.

Ces dernières semaines, les investisseurs ont examiné de près la mise en place de l'infrastructure d'IA d'Oracle, alors que sa dette augmente et que sa fortune est de plus en plus liée à OpenAI. Le fabricant de ChatGPT, évalué à environ 500 milliards de dollars , perd de l'argent et n'a pas précisé comment il financerait ses plans visant à dépenser plus de 1 000 milliards de dollars en infrastructure d'ici 2030.

Les actions d'Oracleont chuté d' environ 40 % depuis la mi-septembre, effaçant les gains d'un rallye déclenché par l'annonce de près de 455 milliards de dollars de commandes de cloud , dont la plupart sont liées à OpenAI.

L'action a chuté de 15 % depuis le rapport sur les bénéfices de la semaine dernière , qui a suscité des inquiétudes quant aux retombées de son effort en matière d'IA.

"Notre partenaire de développement, Related Digital, a sélectionné le meilleur partenaire parmi un groupe d'options compétitives, qui dans ce cas n'était pas Blue Owl", a déclaré un porte-parole d'Oracle, refusant de nommer le nouveau partenaire ou de fournir d'autres détails.

"Nous nous attendons à ce que la construction commence aupremier trimestre 2026 et à ce que le projet soit livré dans les délais prévus", a déclaré un représentant de Related Digital, ajoutant que le projet avait suscité un intérêt "significatif" de la part des partenaires financiers et que l'entreprise avait évalué toutes les options.

Oracle n'a pas signé d'accord avec un nouveau bailleur de fonds, selon le Financial Times, qui a été le premier à faire état de ce développement.

Le groupe Blackstone a mené des discussions en tant que partenaire financier potentiel, mais ne s'est pas engagé à investir, selon le rapport.

Blackstone n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.