Oracle crée un centre d'excellence en IA pour la santé
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 17:36
Seema Verma, vice-présidente exécutive et directrice générale d'Oracle Health and Life Sciences, déclare que cette initiative aidera les organisations à 'améliorer les soins aux patients, renforcer la recherche et simplifier des processus complexes'.
Le programme vise à faciliter la collaboration avec des experts, l'alignement avec les exigences réglementaires (HIPAA, PII, protection des données), et l'expérimentation rapide de solutions via l'infrastructure cloud d'Oracle. Il prévoit aussi un accompagnement au changement et des formations pour accroître l'adoption de l'IA dans tout l'écosystème de santé.
Valeurs associées
|337,630 USD
|NYSE
|+39,77%
