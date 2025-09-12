 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Oracle chute pour la deuxième journée consécutive après avoir enregistré un gain record en une journée
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 19:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 septembre - ** Les actions d'Oracle ORCL.N chutent de 4,90 % à 292,78 $ dans les échanges de l'après-midi

** Le fabricant de logiciels d'entreprise a connu une hausse record mercredi, avec une augmentation de 35,9 % des actions, ce qui rapproche la société de la barre des mille milliards de dollars

** Les actions d'ORCL sont en baisse depuis que les investisseurs ont appris hier que la quasi-totalité de l'augmentation du carnet de commandes provenait d'un contrat avec OpenAI, une startup qui perd encore de l'argent et qui s'engage bien au-delà de ses ressources" - Gil Luria, Directeur général à D.A. Davidson

** 33 des 43 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 10 comme "conservée" et aucune comme "vendue" ou inférieure; PT médian de 347 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, ORCL a progressé de 84,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ORACLE
294,710 USD NYSE -4,26%
