Oracle chute pour la deuxième journée consécutive après avoir enregistré un gain record en une journée

12 septembre - ** Les actions d'Oracle ORCL.N chutent de 4,90 % à 292,78 $ dans les échanges de l'après-midi

** Le fabricant de logiciels d'entreprise a connu une hausse record mercredi, avec une augmentation de 35,9 % des actions, ce qui rapproche la société de la barre des mille milliards de dollars

** Les actions d'ORCL sont en baisse depuis que les investisseurs ont appris hier que la quasi-totalité de l'augmentation du carnet de commandes provenait d'un contrat avec OpenAI, une startup qui perd encore de l'argent et qui s'engage bien au-delà de ses ressources" - Gil Luria, Directeur général à D.A. Davidson

** 33 des 43 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 10 comme "conservée" et aucune comme "vendue" ou inférieure; PT médian de 347 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, ORCL a progressé de 84,7 % depuis le début de l'année