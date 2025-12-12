Oracle chute : les centres de données de l'entreprise pour OpenAI reportés à 2028, selon un rapport

12 décembre - ** Les actions de la société Oracle

ORCL.N , spécialisée dans l'IA, chutent de 5,4 % à 188,31 $

** ORCL repousse les dates d'achèvement de certains centres de données pour OpenAI de 2027 à 2028, rapporte Bloomberg News citant des personnes familières avec le sujet

** Les retards sont en grande partie dus à des pénuries de main-d'œuvre et de matériaux, selon le rapport

** Jusqu'à la dernière clôture, ORCL avait gagné ~19% depuis le début de l'année