Oracle chute : les centres de données de l'entreprise pour OpenAI reportés à 2028, selon un rapport
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 17:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 décembre - ** Les actions de la société Oracle

ORCL.N , spécialisée dans l'IA, chutent de 5,4 % à 188,31 $

** ORCL repousse les dates d'achèvement de certains centres de données pour OpenAI de 2027 à 2028, rapporte Bloomberg News citant des personnes familières avec le sujet

** Les retards sont en grande partie dus à des pénuries de main-d'œuvre et de matériaux, selon le rapport

** Jusqu'à la dernière clôture, ORCL avait gagné ~19% depuis le début de l'année

Valeurs associées

ORACLE
186,860 USD NYSE -6,04%
1 commentaire

  • 17:39

    En fait , il s’agit sans doute,du,problème des sommes pharaoniques qu’il,va falloir engager !

