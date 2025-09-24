Oracle cherche à lever 18 milliards de dollars de dette

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Oracle ORCL.N cherche à lever 18 milliards de dollars de dette, comme l'a montré un dépôt réglementaire mercredi, alors que l'entreprise cherche à investir massivement dans la construction d'une infrastructure en nuage pour répondre à la demande d'IA en plein essor.

L'entreprise a augmenté ses dépenses pour honorer des contrats d'infrastructure en nuage avec des entreprises telles qu'OpenAI, des contrats qui devraient augmenter de manière significative ses dépenses en capital.

Le fabricant de logiciels et d'infrastructures en nuage vend sa dette en six parties, selon une fiche de prix déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis).

La société a déclaré dans un document séparé plus tôt ce mercredi que le produit des ventes d'obligations pourrait être utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, ce qui pourrait inclure des rachats d'actions, le remboursement de la dette et des acquisitions.